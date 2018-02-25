Diğer
Kategoriler
25 Şubat 2018 09:50

Kızılay evi yanan aileye sahip çıktı

Kızılay Derneği Hakkari Şubesi, yangında evi yanan Demir ailesine sahip çıktı.

Kızılay evi yanan aileye sahip çıktı

25 Şubat 2018 09:50


Bir süre önce Hakkari’nin Çukurca ilçesi Gündeş Mezrasında ikamet eden Tayip Demir’in evinde yangın çıkmıştı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 12 nüfuslu Demir ailesinin evi kullanılamaz hale gelmişti. Kış ortasında evsiz kaldıkları için komşularının evine sığınan Demir ailesine Kızılay Derneği Hakkari Şubesi yardım elini uzattı. Çukurca ilçesi Gündeş Mezrasına ulaşarak Demir ailesinin acılarını paylaşan Kızılay, aileye yardım malzemesi desteğinde bulundu.


Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, bu tür olayların afet olduğunu belirterek, “Tüm Hakkâri halkını bu tür felaketlere karşı duyarlı ve sahiplenmeye davet ediyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
3
°
C
Kar Yağışlı
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    4°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-otomasyon.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç