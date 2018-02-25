Kızılay evi yanan aileye sahip çıktı

Bir süre önce Hakkari’nin Çukurca ilçesi Gündeş Mezrasında ikamet eden Tayip Demir’in evinde yangın çıkmıştı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 12 nüfuslu Demir ailesinin evi kullanılamaz hale gelmişti. Kış ortasında evsiz kaldıkları için komşularının evine sığınan Demir ailesine Kızılay Derneği Hakkari Şubesi yardım elini uzattı. Çukurca ilçesi Gündeş Mezrasına ulaşarak Demir ailesinin acılarını paylaşan Kızılay, aileye yardım malzemesi desteğinde bulundu.

Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, bu tür olayların afet olduğunu belirterek, “Tüm Hakkâri halkını bu tür felaketlere karşı duyarlı ve sahiplenmeye davet ediyoruz” dedi.