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03 Haziran 2018 10:03

Kızılay Hakkari Şubesinden iftar yemeği

Kızılay Hakkari Şubesi tarafından yaklaşık 400 kişiye iftar yemeği verildi.

Kızılay Hakkari Şubesinden iftar yemeği

03 Haziran 2018 10:03


Öğretmenevinde verilen yemeğe ASP Hakkari İl Müdürü Salih Kaya, Genç Kızılay Genel Başkanı Emre Koç, Genç Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Furkan Kınık, Kızılay Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt, Genç Kızılay Hakkari Şube Başkanı Umut Kutluk ve yaklaşık 400 davetli katıldı. Davetlilere kavurma, pilav ve tatlı ile değişik ikramlar yapıldı. Kızılayın her zaman mağdurun yanında olduğunu belirten vatandaşlar, iftar yemeğinden dolayı yetkililere teşekkür ettiler.


İftar programının ardından kısa bir konuşma yapan Kızılay Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt, milletimizin genetiğinde paylaşma, yardımlaşma olduğunu belirterek, “Ben öncelikle Ramazan aynının feyzinin, bereketinin bütün milletimize, ülkemize, insanlarımıza barış ve huzur getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Önümüzde idrak edeceğimiz bayramın, bayram tadında, milletçe, ülkece kutlanmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum. Mağdur, mazlum, ihtiyaç sahibi insanlarımız var. Kızılay olarak her zaman dar gelirli ailelerin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Hayırsever vatandaşların da Kızılaya bağış yapmasını bekliyoruz” dedi.




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