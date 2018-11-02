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Kızılayından örnek davranış

Türk Kızılay Hakkari Şubesi Başkanlığı tarafından daha önceden belirlenen engelli çocuklara baston bebek arabası dağıtıldı.


Türk Kızılay Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, daha önceden tespit ettikleri dar gelirli 0-5 yaş grubu engelli 15 çocuğa baston bebek arabası hediye ettiklerini söyledi.


Kızılaya çocuklarıyla beraber gelen aileler ise, bu güzel jestten dolayı Kızılay Derneği Hakkari Şubesine teşekkür ederek, çocuklarının baston bebek arabasına ihtiyaçları olduğunu söylediler.


Baston bebek arabasına oturtulan engelli çocukların sevinçleri ise gözlerinden okundu.

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