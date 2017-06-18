Konya’dan Hakkari’ye kardeşlik sofrası

Birlik ve beraberlik duygusunun en yoğun yaşandığı Ramazan ayında, Hakkari Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi her akşam 2 bin kişiyi iftarda ağırlıyor. Her üç günde bir şehrin farklı iki mahallesinde belirlenen alanlara iftar sofraları kuran belediyeler, şehirde vatandaşlara dayanışma, yardımlaşma ve kardeşlik duygusunu yaşatıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Hakkari’de Ramazan ayını bereket içerisinde geçirdiklerini ifade eden Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, “Mübarek Ramazan ayında Hakkari’yi unutmayıp burada birlik ve beraberliğin paylaşıldığı iftar sofralarımıza katkıda bulunarak, bizlere Konya’dan Hakkari’ye kardeşlik duygusunu yaşatan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Akyürek’e teşekkür ediyorum” dedi.

Hakkarili vatandaşlar ise, Konya Büyükşehir Belediye Başkanına teşekkür ederek mutlu ve huzur dolu bir Ramazan ayı geçirdiklerini ifade ettiler.