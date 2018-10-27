Köylüler sel felaketini görüntüledi

Hakkari'de etkili olan yağışlar nedeniyle Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Kırıkdağ köyünde 154 kw trafo merkezi şantiyesi, alabalık tesisleri, köprüler, ahırlar ile bağ ve bahçeler sular altında kaldı. Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan Taşbaşı köyünde meydana gelen sel ise köylüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Zap Suyu ve dere yataklarının kabarıp karışması sonucu ortaya çıkan görüntü köylüleri korkuttu.

Tarlalarda bulunan arılı kovanlar ile evlerin hemen yanındaki ot bağlarının suya kapılma anını görüntüleyen köylüler çaresizlik içinde kaldı. Ev ve ahırların selde zarar gördüğü Taşbaşı köyü sakinlerinden Süleyman Demir isimli çiftçiye ait 300 ot bağı, Hamit, Hekim ve Sadık Demir isimli çiftçilerin ise arılı kovanları sel sularına kapıldı. İlk defa böyle şiddetli bir yağışla karşılaştıklarını belirten köylüler, dere yataklarında evleri bulunanların ise her türlü ihtimale karşı evlerini terk ettiklerini ifade etti.