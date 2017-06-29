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29 Haziran 2017 14:05

Küçük Miraç’ın cansız bedeni günler sonra bulundu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Zap suyuna uçan araçtan akıntıya kapılarak kaybolan 7 yaşındaki Miraç Önal’ın cansız bedenine bugün ulaşıldı.

Küçük Miraç’ın cansız bedeni günler sonra bulundu

29 Haziran 2017 14:05


17 Haziran’da Yüksekova-Hakkari karayolunun 11’inci kilometresinde bulunan Suüstü köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Aydın Önal yönetimindeki araç kontrolden çıkarak Zap suyuna uçmuştu. Kazada bir kişi hayatını kaybederken ikisi çocuk 3 kişi ise akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Kaybolan bir kadın ve 1 çocuk kazadan 2 gün sonra cansız bir şekilde bulunurken, günlerdir yapılan arama çalışmalarında 7 yaşındaki Miraç Önal isimli çocuk bulunamamıştı. AFAD, Hakkari İl Özel İdaresi’ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği, Yüksekova Karayolları, Önal ailesi ve vatandaşların Zap suyunda yaptıkları yoğun arama çalışmaları sonucunda Miraç Önal’ın cansız bedenine bugün ulaşıldı. Miraç, olay yerine çağrılan ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastane’sine götürüldü.




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