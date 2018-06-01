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01 Haziran 2018 18:43

Lider çocuk tarım kampı’na katılan öğrencilerden Vali Toprak’a ziyaret

Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Lider Çocuk Tarım Kampı"na katılan öğrencileri makamında kabul etti.

Lider çocuk tarım kampı’na katılan öğrencilerden Vali Toprak’a ziyaret

01 Haziran 2018 18:43


Vali Toprak, Hakkâri Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Vahap Şimşek ile birlikte kendisini ziyaret eden öğrencilerle yakından ilgilendi. Kampla ilgili Vali Toprak’a bilgi veren Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Vahap Şimşek, Bakanlıkları tarafından 4. sınıf öğrencilerine doğa bilinci ve çevre farkındalığını kazandırmak, tarımla buluşmalarını sağlamak, tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenirliği hakkında bilgi vermek amacıyla Hakkâri’de de Lider Çocuk Tarım Kampı düzenlediklerini söyledi. Şimşek, Hakkâri’de 29 Mayıs-01 Haziran tarihleri arasında 4 okuldan 20 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdikleri 2018 yılı Lider Çocuk Tarım Kampı’na katılan öğrencilere doğa bilinci ve çevre farkındalığı kazandırmak amacıyla eko tarım turizmi, çiftçilik turizmi ve köy turizmi konusunda eğitimler verilerek köy gezileri düzenlediklerini ifade etti.


Vali Toprak, yakından ilgilendiği öğrencilerle bir süre sohbet ederek daha sonra kampa katılım belgelerini verdi. Ardından Vali Toprak kendisi için şiir okuyan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.




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