MEB Genel Müdürü Celil Güngör Hakkari’de

Yüksekova ilçesinde ziyaretlerde bulunan MEB heyeti, daha sonra Hakkari’ye geldi. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, Daire Başkanı M. Ramazan Barın, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, Müdür Yardımcısı Bilal Gür, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda okul müdürleri ve müdür yardımcıları ile bir araya geldi. Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, Genel Müdür Celil Güngör’ün okul müdürleri ve müdür yardımcılarının sorun ve sıkıntılarını dinlemek amacıyla Hakkari’ye geldiğini söyledi.

Genel Müdür Güngör ise, Ramazan ayında Hakkari gecelerine hayran kaldığını belirterek, Hakkari’de bulunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Gügör, “Eğitim öğretim yılının sonuna yaklaştık. Hem de buralara gelmek istiyorduk. Özel eğitimle ilgili bazı projelerimiz vardı. Burada son zamanlarda olup biten bazı nedenlerden dolayı bu projelerimizi gerçekleştiremedik. Özel eğitim okullarımızın açılması, sanat merkezimizin Yüksekova’da açılması ve çok güzel projelerimiz vardı, ancak buralarda yaşanan o kötü olaylardan dolayı bu projeleri geri plana almak zorunda kalmıştık. Fakat buralarda artık yeni bir yapılaşma, yeni bir okullaşma görünce hem okullarımızı yerinde görelim ihtiyaçlarımızı belirleyelim hem de okul yöneticileri ve öğretmenlerimizle bir araya gelip sorun ve sıkıntılarımızı veya bakanlığı iletmek istedikleri konular varsa veya bizde cevap bekledikleri konular ve sohbet etmek için geldik” dedi.

Genel Müdür Güngör’ün; Rehberlik Araştırma Merkezi ve Özel Eğitim Uygulama Okulu ziyaret, Anadolu Lisesi Sermaye Piyasası İlk-Ortaokulu ziyaret ve Cumhuriyet İlk-Ortaokulu öğretmenleri ile toplantıda bir araya geldikten sonra Hakkari’den ayrılacağı öğrenildi.