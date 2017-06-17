Mehmetçik’ten şehit ve gazi ailelere iftar yemeği

Orduevi bahçesinde verilen yemeğe Vali Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Yarbay Engin Pınar, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile şehit ve gazi aileleri katıldı. Programa katılan Vali Cüneyit Orhan Toprak ve davetliler Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel ve beraberindeki komutanlar tarafından karşılandı. Vali Toprak ve Tuğgeneral Tokel, masalarını dolaştığı davetlilerle yakından ilgilenerek onlarla bir süre sohbet etti. Daha sonra Vali Toprak ve beraberindeki protokol üyeleri aynı masaları paylaştıkları şehit ve gazi aileleriyle birlikte iftarlarını açtılar. Yapılan duanın ardından programda bir konuşma yapan Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, düzenledikleri iftar programına iştirak eden bütün davetlilere teşekkür etti. Tuğgeneral Tokel; "Şehitlerimize ve gazilerimize minnet borcumuzun bir parçası olan sizler işte beraberlik, dostluk, kardeşlik, kaynaşma ağabeylik ne anlamda söylerseniz söyleyin kaynaşmamızı pekiştirmek için burada toplandık. Yemek bir vesile oldu. Ben bu vesileyle ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Herkes bu memleket için birçok paralar verebilir, evlerini, arabalarını, arsalarını birçok şeyini bağışlayabilir bu memlekete. Ama bu memlekete bedenini bağışlamak yürek ister, mertlik ister, yiğitlik ister. Sizin akrabalarınız, ağabeyleriniz, kardeşleriniz, babalarınız, hısımlarınız bu vatan için hiç tereddüt etmeden bedenlerini bu toprağa düşürdüler. En yüce mertebe olan şehitlik mertebesine ulaştılar. Şehitlik hevesiyle gidip gazi olanlar da kalanlara uzun ömürlü olanlar aramızda, diğerleri de ebediyete intikal ettiler. Onlara da Allah rahmet etsin diyoruz. Bu vatan için hakikaten sizler borcunuzu ödediniz şehitlik mertebesine ulaşarak. Allah sizden razı olsun. Şehitlerimizin mekânları cennet olsun. En yüce mertebelere onlar ulaştılar. Tedavisi devam eden gazilerimiz vardır. Onlara da acil şifalar diliyorum. Herhangi bir derdi, problemi olanlar zaten bizlerle yakın ilişkideler sayın Valimiz, Kaymakamlarımız, askerî erkân ile. Bizler hakikaten sizlere sahip çıkmaya çalışıyoruz. Eğer eksikliklerimiz kusurlarımız varsa onları gidermek de bizim asli sorumluluğumuzdur. Bu vesileyle ben tekrar iftar yemeğimize hoş geldiniz diyorum. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum" şeklinde konuştu.