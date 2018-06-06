Memur-Sen’den iftar programı

Yıl’ buluşması kapsamında iftar programı düzenledi.

Memur-Sen tarafından bir otelde düzenlenen ‘Yetkide 10. Yıl’ buluşmasına Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, AK Parti MKYK Üyesi Taner Avşar, kurum amirleri, STK temsilcileri ile Memur-Sen üyeleri katıldı. İftar öncesi bir konuşma yapan Memur-Sen İl Temsilcisi Feysel Çiftçi, Memur-Sen bugün 1 milyona aşkın üye sayısı ile Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütlerinden biri olduğunu söyledi. Çiftçi, “Bugün 1 milyonluk çatının altından Türk, Kürt, Çerkez, Laz hepsi kardeşçe, omuz omuza birlikte yaşama ve mücadele etme gayretindedir. Genelde durum böyle iken, özelde Hakkari’de 11 iş kolunun tamamında yetkiyi almış bulunmaktayız. Gayretlerinizde ve azimli çalışmalarından dolayı tüm şube başkanlarımızı huzurlarından bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul ise, ülke olarak 27 Mayıslardan, 12 Eylüllerden, 28 Şubatlardan,15 Temmuzlardan bugünlere geldiklerini söyledi. Tonbul, “Anayasal zemini olmadan toplu sözleşmesine emek mücadelesi verdiğimiz yıllardan, birlerle başlayıp küçük bir odaya sığdığımız günlerden bugün toplu sözleşmeli günlere, 1 milyonu aşan zeminlere vardık. Memur sendikacılığı olsa da ‘bir numarası’ olmaz diyenlere inat, sendikacılığın bir numarası olmamızı sağlayan kamu görevlileri, sendikacılığa yol açan, omuz veren, itibar kazandıran teşkilatımızın yiğitlerini saygıyla selamlıyorum. Bütün toplu sözleşmelerde kendimizle yarışıyor, çıtayı belirliyoruz. Masada aşamadığımız sorunları her fırsatta gündeme taşıyoruz. Toplu sözleşme düzeyindeki sorunların giderilmesini, memura siyaset ve grev hakkının tanınmasını istiyoruz. Mülakat sisteminin kaldırılması, sözleşmelilerin kadroya alınması gibi onlarca konunun takipçisiyiz. Kamu görevlilerinin ek göstergelerinin arttırılmasına ilişkin vaadi önemsiyoruz. Bunun en kısa sürede ve en geniş kapsamda ve beklentileri karşılayan oranlarla hayata geçirilmesini bekliyoruz. Biz bir milyon üyemizle herhangi bir partinin değil; hakkın, adaletin, ümmetin, milletin yanında durduk” diye konuştu.

Program, iftar yemeğinin ardından sona erdi.