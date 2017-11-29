Diğer
Kategoriler
29 Kasım 2017 12:13

Merzan’daki okullar ilk defa şebeke suyuna kavuştu

Hakkari’nin Merzan Mahallesi’nde bulunan okullara ilk defa şebeke suyu verildi.

Merzan’daki okullar ilk defa şebeke suyuna kavuştu

29 Kasım 2017 12:13


Yaklaşık 9 okulun bulunduğu ve 2 bin 500 öğrencinin eğitim gördüğü okullara ilk defa belediye tarafından içme suyu şebeke bağlandı. Yıllardır içme suyu sorunu tankerlerle karşılanan okullara artık şebeke suyu verilmeye başlandı. Hakkari Belediye Başkanlığı yetkilileri, Merzan’da birçok okul bulunduğunu belirterek, “Yaklaşık 2 bin 500 öğrenci eğitim görüyor. Yıllardır içme suyu problemi bulunuyor. Yapmış olduğumuz sondaj çalışmalarında saniyede 60 litre su elde ettik ve okullar bölgesinin içme suyu sıkıntısı çözülerek, ilk defa şebeke suyuna kavuşturuldu” dediler.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise, Merzan Mahallesi’nde 9 okulun bulunduğunu ve okulları ilk defa şebeke suyuna kavuşturan belediye yetkililerine teşekkür ettiler.


Öğrenci velileri de, okulların ilk defa şebeke suyuna kavuştuğunu belirterek, okulları günün 24 saatinde akan suya kavuşturan belediye başkanlığı yetkililerine minnettar olduklarını söylediler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
9
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    9°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    12°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    12°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç