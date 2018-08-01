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01 Ağustos 2018 11:13

Mesleki eğitim kursları yoğun ilgi görüyor

Hakkari Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi yoğun ilgi görüyor.

Mesleki eğitim kursları yoğun ilgi görüyor

01 Ağustos 2018 11:13


Eğitimde ve ekonomide fırsat eşitliği sağlamak adına 2017 yılında belediye ek hizmet binasında, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyete geçen Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi, yeni döneme 12 ayrı branşta 260 kadın kursiyer ile başladı. Bir yandan kadınların genel eğitim ihtiyaçlarına cevap veren merkez, bir yandan da kadınların mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirmelerine, ekonomilerini güçlendirmelerine aynı zamanda birlikte yaşama, dostluk, dayanışma ve güven duygusunu pekiştirmelerine olanak sağlıyor.




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