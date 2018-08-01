Mesleki eğitim kursları yoğun ilgi görüyor

Eğitimde ve ekonomide fırsat eşitliği sağlamak adına 2017 yılında belediye ek hizmet binasında, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyete geçen Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi, yeni döneme 12 ayrı branşta 260 kadın kursiyer ile başladı. Bir yandan kadınların genel eğitim ihtiyaçlarına cevap veren merkez, bir yandan da kadınların mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirmelerine, ekonomilerini güçlendirmelerine aynı zamanda birlikte yaşama, dostluk, dayanışma ve güven duygusunu pekiştirmelerine olanak sağlıyor.