MHP Şemdinli ilçe başkanı Eren yeniden görevine getirildi

MHP Şemdinli İlçe Başkanı Erhan Eren, MHP Teşkilatlardan Sorumlu Prof. Dr. Edip Semih Yalçın'ın oluruyla yeniden ilçe başkanlığı görevine getirldi. Halkla sürekli iç içe olan ve yöre halkının takdirini kazanan Eren, yeniden MHP Şemdinli İlçe Başkanlığına getirilmesi vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı. Şemdinli ilçesinde 2 yıldır ilçe başkanlığını yaptığını ifade eden Eren, “Son dönemlerde 27 Haziran'dan sonra talebim yönetimde görev değişliği oldu. Daha sonra benim talebim üzerine yaptığım talep üzerine tekrar görevime geri geldim. Başta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Teşkilat Başkanımız Prof. Dr. Edip Semih Yalçın ve il başkanımız Fatih Özbek'e teşekkürlerimi sunarım. Biz burada hiçbir ayrım etmeden Milliyetçi Hareket Partisi olarak Hakkari, Yüksekova ve Şemdinli'de hizmet ediyoruz. Halkımızla, milletimizle iç içeyiz. Tabi ki biz burada Milliyetçi Hareket Partisi olarak üzerimize düşen neyse yapmaya hazırız” dedi.