Milletvekili Çakır Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

Yaklaşan yerel seçimler kapsamında Hakkari' ye gelen AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, yerel seçim çalışması kapsamında Hakkari Valiliği. Belediye Başkanlığı, Ak Parti il teşkilatı ile esnafları ziyaret etti. Esnaf ziyaretinin ardından Ak Parti yönetimi ile birlikte Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim'i de ziyaret eden Çakır, yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından Çakır ve beraberindekiler Yüksekova ilçesine hareket etti.

Yüksekova kaymakamlığını da ziyaret eden Çakır, yerel seçimler kapsamındaki çalışmalarını değişik illerde sürdüreceklerini belirtti.