Millî Eğitim Bakanı Yılmaz Hakkari’de

Hakkari’ye gelen Bakan Yılmaz; Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Alay Komutan Vekili Albay Mehmet Gökgöz ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Vali Toprak ile makamında bir süre görüşen Bakan Yılmaz, daha sonra basına kapalı olarak eğitim değerlendirme toplantısı yaptı.

Kültür Merkezinde okul idarecileri ve öğretmenlerle buluşacak olan Bakan Yılmaz’ın daha sonra Yüksekova ilçesine gitmesi bekleniyor.

Bakan Yılmaz’ın gelişi nedeniyle çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı.