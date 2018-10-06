Milli Eğitim Müdürü Gür, Şemdinli'de okul inşaatlarını inceledi

Okul denetimini sürdüren İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'e Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Korkmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Senar Yüce eşlik etti. İlk olarak ilçe sınırları içinde inşaatı devam eden eğitim kurumları inşaatlarını gezip inşaatlarda incelemelerde bulunan Gür, yüklenici firma yetkililerinden bilgi alarak, yapımı devam eden okul inşaatlarının zamanında bitirilmesini istedi. Müdür Gür, İlçe Milli Eğitim Müdürü Senar Yüce'den ilçenin eğitim sorunları hakkında bilgi alarak fikir alışverişinde bulundu. Gür ve beraberindekiler daha sonra Şemdinli ilçesine bağlı Üzümkıran ve Tekeli köylerinde ilkokulları ziyaret etti. Okulların mevcut durumları hakkında okul müdürlerinde bilgi alan Gür, daha sonra öğretmenlerle bir süre sohbet ederek eğitim öğretim konusunda değerlendirmelerde bulundu.