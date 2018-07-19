Milli Savunma Bakanı Akar’ın Hakkari ziyareti

Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere beraberinde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile uçakla Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanına gelen Bakan Akar, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde bazı askeri üs bölgelerini ziyaret ederek incelemelerde bulunan ve askerlerle bir araya gelen Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar, daha sonra helikopterle il merkezine geçti.

Fatih Kışlasında Vali Cüneyit Orhan Toprak, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Talanç, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, vali yardımcıları Bekir Abacı ve Mehmet Nurullah Karaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu tarafından karşılandı. İlk olarak valiliği ziyaret eden Bakan Akar ve beraberindekiler, burada da Vali Cüneyit Orhan Toprak’ın eşi Dr. Funda Toprak ve çalışanlar tarafından karşılandı.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Akar, ardından makamına geçtiği Vali Toprak ile bir süre görüştü. Vali Toprak, Hakkari ziyaretleri anısına Bakan Akar’a plâket takdim etti.

Geceyi Hakkari’de geçiren Akar, sabah saatlerinde ise Vali Cüneyit Orhan Toprak ve beraberindeki komutanlarla birlikte Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına geçti. Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Talanç’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüşen Akar, daha sonra Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanına geçerek buradan uçakla kentten ayrıldı.