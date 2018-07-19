Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, göreve sıfır noktasında başladı

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Hakkari Yüksekova’daki Selahaddin Eyyubi Havaalanı’na geldi. Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar daha sonra helikopterle 3. Piyade Tümen Komutanlığı’na bağlı Dağbaşı üs bölgesine geçti.

Milli Savunma Bakanı Akar, "Çok şükür yukarıdan aşağı süpüre süpüre bu alçak teröristleri hudutlarımızın dışına attık, teröristleri takibe devam ediyoruz" dedi.