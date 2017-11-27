Müftü Gürbüz’den din görevlileriyle bir araya geldi

Kent merkezindeki 14 mahalle ile Durankaya beldesi ve Bağışlı köyünde bulunan din görevlileriyle her hafta bir mahalle camisinde bir araya gelen Müftü Gürbüz, daha kaliteli din hizmeti sunmak için yapılması gerekenler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Yapılan hizmetlerin eksik ve aksaklıklarının giderilmesine yönelik çalışmalar, cemaatle ilişkiler, bayanlara yönelik irşat hizmetleri, şehit aileleri ile gazi, yaşlı ve hasta ziyaretlerinin önemine değinen Gürbüz, sabah namazı buluşmalarına katılımı arttırmak ve bu uygulamayı haftanın tamamına yaymak için çalışmalar yapılması, gençlerin camilerle buluşmalarını temin etmek, cami yakınlarında bulunan okul idareci, öğretmen ve öğrencilerle birebir görüşmeler yapılmak suretiyle hizmetlerden faydalanmalarını sağlamak ve ortaokul ile lise düzeyindeki okullara Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından birer kütüphane oluşturmak gibi konular üzerinde istişarelerde bulundu.