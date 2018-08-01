Müftüden duyarlı vatandaşa ziyaret

Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz, beraberindeki bir heyetle bir süre önce kaybolan yaklaşık 50 koyunu bulup, sahibi belirleninceye kadar sahip çıkan, besleyen ve çobanlığını yapan Hacı Mehmet Aşkan isimli vatandaşı ziyaret etti. Tümsek köyündeki evinde ziyaret ettiği Aşkan’a örnek davranışından ötürü teşekkür eden Müftü Gürbüz, ”Hacı Mehmet Aşkan’ın yaptığı, günümüzde çokça rastlanmayan bir dürüstlük örneğidir. 50’ye yakın koyuna sahip çıkıp, sağ salim bir şekilde teslim etmesinin dinimiz nezdinde ecir ve sevabı büyüktür. Kendisini kutluyor, bu örnek davranışından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Hayvanları bulup sahibine teslim eden Hacı Mehmet Aşkan ise bunun bir insanlık görevi olduğunu ve bir Müslüman olarak yapması gerekeni yaptığını ifade ederek, ziyaretlerinden dolayı Müftü Gürbüz ve ekibine teşekkür etti.

Müftü Gürbüz duyarlı vatandaşa Kur’an-ı Kerim ve dini konulu çeşitli kitaplar hediye ettikten sonra köyden ayrıldı.