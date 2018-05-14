Müftülükten engellilere tekerlekli sandalye desteği

Hakkari İl Müftülüğü, ihtiyaç sahibi bedensel engellilere tekerlekli sandalye hediye etti. Hakkâri il merkezi ve Yüksekova ilçesindeki etkinliğe, Yüksekova İlçe Müftüsü Şakır Şahin ve Diyanet İşleri Başkanlığı Engelliler İl Koordinatörü Yasin Aşkan katıldı. Burada konuşan Aşkan, Engeliler Haftası’nı kutladığını belirterek, pek çok ailede engellilerin bulunduğunu ve toplumun her kesiminden engellilere yönelik desteğin olması gerektiğini söyledi. Aşkan, “Asıl engellilik; aklını, gönlünü, elini ve dilini şefkat ve merhamete kapatmaktır. İnşallah müftülüğümüzün bu tür etkinlikleri katlanarak devam edecektir” dedi.