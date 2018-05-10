Muharrem İnce, Demirtaş’la görüşmesini anlattı

Her aday birer hafta sırayla hapis yatsın. Hepsini ben yatmayayım’ esprisini yaptı” dedi.

Hakkari’de düzenlenecek mitinge katılmak üzere bugün özel uçakla Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’na gelen CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’yi, HDP eski Milletvekili Esat Canan, CHP Hakkari İl Başkanlığı heyeti, Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçe yönetimi ile vatandaşlar karşıladı.

Havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulunan İnce, rakiplerinden Hakkari’ye selam getirdiğini belirterek,“Toplumu ayrıştırmaya, bölmeye çalışmıyoruz. Tam tersine amacımız, ülkemize huzur gelmesi ve hep beraber yaşamak istiyoruz. Dün Edirne’de miting yaptık. Bugün Hakkari’deyiz, yarın Rize’deyiz, yarın akşam ise Antalya’dayız. Türkiye’yi düşünün, dört köşesini; Edirne, Hakkari, Rize ve Antalya, dört bir köşeyi de kucaklamak istiyoruz. Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret ettim başarılar diledim. Meral Akşener’i de ziyaret ettim ve ona da başarılar diledim. Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret ettim başarılar diledim. O da bana başarılar diledi. Hatta espri yaptı. Bana, ‘Muharrem Hoca, bu böyle olmuyor’ dedi. Ben de nasıl olsun dedim. ‘Başkanım, her aday birer hafta sırayla hapis yatsın. Hepsini ben yatmayayım. Adaylar birer hafta nöbetleşe hapis yatsın’ dedi. Konuştuk, sohbet ettik" dedi.

“Bütün rakiplerimin selamı var”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da ziyaret ettiğini hatırlatan İnce, "Daha sonra Erdoğan’a gittim ve başarılar diledim. Perinçek imzayı doldurdu, o da artık aday, ona da en kısa zamanda uğrayacağım. Ona da başarılar dileyeceğim. Bizim derdimiz Türkiye’yi normalleştirmek, huzur istiyoruz biz bu kadar. Bütün rakiplerimin selamı var, hepsinin selamını getirdim" şeklinde konuştu.

İnce’yi karşılamaya gelen HDP Hakkari eski Milletvekili Esat Canan ise "Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin Edirne’de yatan HDP eski Genel Başkanı Demirtaş’ı ziyaret ettiği için Hakkari adına kendisine teşekkür ediyorum, kendisine başarılar diliyorum" dedi.

İnce ve beraberindeki partililer, daha sonra Hakkari’ye geçti.