Öğrencilerden kültür merkezine ziyaret

Kültür Merkezinde resim atölyesinde resim çizmenin tadını çıkartan çocuklar, daha sonra fotoğraf sınıfında fotoğraf çekerek, ilk defa fotoğraf makinesi ile buluşmanın keyfini yaşadılar. Müzik aletlerine yoğun ilgi gösteren çocuklar, müzik hocalarının söylediği bir birinden güzel şarkılara eşlik ettiler.

Darbuka ve piyano çalan çocuklara; gitar, bağlama ve müzik enstrümanları tanıtıldı. Dengbejlerle kendi kültürlerini tanıma fırsatı bulan çocuklar; verimli ve güzel geçen bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadılar.

Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayhan Tunç ve merkez çalışanları ile hatıra fotoğrafı çeken çocuklar, mutlu bir şekilde merkezden ayrıldılar.