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18 Eylül 2017 14:44

Okul çevrelerinde güvenlik uygulaması

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2017-2018 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle okul önlerinde, okul servislerinde ve internet kafelerde güvenlik uygulaması yaptı.

Okul çevrelerinde güvenlik uygulaması

18 Eylül 2017 14:44


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitim öğretim dönemi boyunca sürecek tedbirler kapsamında sabah saatlerinde değişik noktalarında okul çevresindeki şüpheli kişiler üzerinde GBT uygulaması yapıldı. Ayrıca Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de, servis araçlarını durdurarak sürücülerinin evraklarını kontrol etti.


Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul yakınlarında bulunan Tekel bayilerine de giderek öğrencilere sigara ve alkollü içecek satmamaları konusunda uyarıda bulundu.


Çarşı merkezindeki okey salonları ve kafelerde de güvenlik uygulaması yapan ekipler, tespit ettikleri bazı öğrencileri çocuk şubesine götürdü.


Sabah saatlerinden başlayan okul güvenliği uygulamasında bazı araçlara ceza kesilirken, kapalı alanda sigara içtiren bazı iş yeri sahipleri hakkında ise işlem yapıldığı belirtildi.


Emniyette bulunan tüm birimlerin katıldığı okul güvenliği uygulamasının devam edeceği belirtildi.


Hakkari’deki öğrenci velileri ise, uygulama yapan emniyet ekiplerine teşekkür ederek, başarıların devamını dilediler.




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