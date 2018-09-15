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Okul müdürü kilit taşı döşedi, personeller destek verdi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Güzelkonak Yatılı Bölge Okulu (YİBO) müdürü, öğretmen ve personeli birlikte okul bahçesine kilit taşı döşediler.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Güzelkonak Yatılı Bölge Okulu (YİBO) müdürü, öğretmen ve personeli birlikte okul bahçesine kilit taşı döşediler.


2018-2019 eğitim ve öğretim yılına iki gün kala Hakkari il genelindeki tüm okulların eğitim ve öğretime hazır olduğu belirtildi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Güzelkonak Yatılı Bölge Okulu (YİBO) Müdürü Cüneyt Demirayak, öğretmen ve beraberindeki personeller toz ve topraktan geçilmeyen okulun önünü kilit taşı ile döşeyerek güzel bir görüntüye kavuşturdular. Şemdinli belediyesinden temin ettikleri kilit taşlarını büyük bir gözenle okulun önüne döşeyen Müdür Demirayak ve beraberindeki personelleri yaptıkları çalışma ile örnek bir davranış sergilediler. İlçedeki kavurucu sıcaklara rağmen okul idaresinin mesai gözetmeksizin okul bahçesine kilit taşı döşediğini belirten Güzelkonak köyü sakinleri ise, bu doyarlı çalışmalardan dolayı okul müdürü ve beraberindeki personeline teşekkür ettiler.

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