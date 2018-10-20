Omar Türk Müziği Hakkari'de konser verdi

Hakkâri Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2.Ters Lale Kültür, Sanat, Spor ve Kitap Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde verilen konsere Vali Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Vali Yardımcısı Mustafa Pala, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Şef Gönül Paçacı, nezaretinde İstanbul Üniversitesi OMAR Türk Müziği İcra Heyeti birbirinden güzel eserler seslendirdi. Konserin sonunda Vali Cüneyit Orhan Toprak, ve eşi Dr. Funda Toprak, Şef Gönül Paçacı ve icra heyetini tebrik ederek plâket ve çiçek takdim etti. Etkinlik kapsamında Vali Toprak ve beraberindekilere Türkiye Aşçılar Federasyonu'ndan 13 aşçı tarafından hazırlanan 7 bölgeye ait yöresel yemek ve tatlılardan ikram edildi.