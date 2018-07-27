Osmanlı döneminde kalma medrese çevresinde çalışma

Hakkâri’nin Biçer Mahallesi’nde bulunan ve giriş kapısındaki kitabeye göre 1700-1701 yıllarında yaptırılan Meydan Medresesi’nin çevresinde çalışma başlatıldı. Hakkari İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Hakkari Üniversitesine tahsis edilen Meydan Medresesi, 2017 yılı yatırım programına alınarak çevre düzenlemesi kapsamında etrafında yer alan mevcut eski binalar kaldırıldı.

Yıkılan eski binaların yerine iki katlı Hakkari Kültür Evi (sergi salonu ve kafeterya) binasının yapılması için çalışmaların büyük bir titizlikle devam etmesi yöre halkını sevindirdi.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise, huzur ve güvenin sağlanmasıyla birlikte Hakkari ve ilçelerinde bulunan tarihi cami ve yapıların etrafında çevre düzenlemesi yapılması için çalışmaların başlayacağı müjdesini vererek, Hakkari’nin hizmetin en iyisine layık olduğunu söyledi.