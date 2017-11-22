Oto lastikçilerde ve sobacılarda kış mesaisi

Hakkari’de karlı ve buzlu havalarda mağdur olmak istemeyen araç sahipleri, kar lastiği taktırmak için lastikçilerde uzun kuyruklar oluşturdu. Önceki gün kent merkezine ve yüksek kesimlere yağan kar yağışının ardından oto lastikçilere akın eden araç sahipleri, 1 Aralık’ta uygulamaya girecek zorunlu kış lastiği için de ceza almamak istiyorlar. Araç sahiplerinin kar tipi lastikleri taktırabilmek için gece yarılarına kadar kuyruk oluşturmaları, oto lastikçilerin yüzlerini güldürdü.

Naif Karaman isimli oto lastikçi, zorunlu kış lastiği uygulaması olmasına rağmen kent merkezine yılın ilk karı düştükten sonra gelen araç sahiplerinin kuyruğa takıldıklarını söyledi. Karaman, “Önceki gün Hakkari’de lapa lapa kar yağdı. Kar yağmadan da kar tipi lastiklere talep olmuyor. Türkiye’de yasa çıktıktan sonra herkes özellikle buna uymalıdır. Özellikle öğrenci ve yolcu taşıma araçları bu yasaya uymalıdırlar. Takmayan vatandaşlar hem ceza yiyor hem de kaza yapıyor. Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Güzeldere Geçidi’nde birçok kaza meydana geldi. Dün oraya birçok zincir ve kar tipi lastik gönderdik. Dün akşam da sabaha kadar kuyruk vardı. Halen de kuyruk devam ediyor ve bitiremedik. Araç sahiplerinden ricam, kar yağmadan gelip lastiklerini değiştirsinler” diye konuştu.

Aracın lastiğini değiştirmek için gelen Necman Ölmez isimli vatandaş ise dün gece geç saatlere kadar sıra beklediğini, fakat araç kuyruğunun fazla olması sebebiyle kendisine sıra gelmediğini ifade ederek, sabahleyin tekrar gelmek zorunda kaldığını ve halen sıra beklediğini söyledi.

Öte yandan, Kayacan Caddesi üzerinde bulunan ve yaz ayları boyunca durgun olan sobacılar ve oduncular çarşısı da havaların soğumasıyla hareketlendi.

25 yıllık baba mesleği olan soba imalatını sürdüren Zübeyt Tekçe, Hakkari’ye doğalgazın geleceği yönündeki açıklamalar yüzünden vatandaşların ellerindeki mevcut eski sobayla kışı atlatmaya çalıştıklarını, bu yüzden soba almadıklarını söyledi.