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30 Mayıs 2018 18:45

Özel Eğitim ve Rehberlik Müdürü Güngör, Yüksekova’ya geldi

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, Yüksekova’ya gelerek ilçedeki bazı okulları gezdi.

Özel Eğitim ve Rehberlik Müdürü Güngör, Yüksekova’ya geldi

30 Mayıs 2018 18:45


Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, Yüksekova’ya geldi. Güngör’ü Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Şube Müdürleri ve öğretmenler karşıladı. İlk olarak Yüksekova İMKB İlk ve Orta Okulu’na giden Güngör, okulda incelemelerde bulunarak, öğretmenlerle toplantı gerçekleştirdi.


Ardından okuldaki Özel Eğitim öğrencilerini ziyaret eden Güngör, öğrencilerle samimi diyaloglar kurdu. Buradan Şemsettin Onay Anadolu Lisesi’ne giderek öğretmenler ile toplantı gerçekleştiren Güngör, okuldan ayrılırken öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.


Güngör, Yüksekova’daki temaslarının son adresi olarak Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mahmut Kaşıkçı’yı Kaymakamlık makamında ziyaret etti.


Güngör’ün ziyaretlerine İl Milli Eğitim Müdürü Durgun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Canlı da eşlik etti. Güngör’ün, Kaymakam Kaşıkçı ile görüşmesinin ardından Hakkari’ye geçeceği öğrenildi.


Öte yandan Türkiye’de yaklaşık 360 bin Özel Eğitim öğrencisinin bulunduğu belirtildi.




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