(Özel) Gençler üretiyor Hakkari kazanıyor

HAKKARİ (İHA) – Fabrikası olmayan Hakkari'deki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2017 yılında bir milyon 766 bin 868 lira ciro yaparak Türkiye'deki ‘En Yüksek Döner Sermaye Gelir' sıralamasında 20. sırada yerini aldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2017 yılında en fazla üretim yapan mesleki ve teknik Anadolu liseleri ve mesleki eğitim merkezleri tablosunda Hakkari Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, mobilya ve tesisat üretiminde bir milyon 766 bin 868 lira ciro yaparak, Türkiye'de ‘En Yüksek Döner Sermaye Geliri' gerçekleştiren 50 okul arasında 20. sırada yer almayı başardı. Merzan Mahallesi'nde bulunan 25 derslik, 50 öğretmen ve 450 öğrencisi bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, okul sıralarını üretmeye devam ediyor. Mobilya, tesisat, motor, inşaat, bilişim, elektrik ve elektronik olmak üzere 6 bölümün bulunduğu Hakkari Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, okulların ihtiyaç duyduğu mobilya ve tesisat ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sıtkı Zerek, daha önceki adı ‘Endüstri Meslek Lisesi' olan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 1982 yılından beri eğitim öğretime devam ettiğini söyledi. Zerek, “Hakkari'de okulların donatım ihtiyaçlarını karşılamak için atölyelerimizde öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte çalışmalar yapmaktayız. Burada okulların donatım ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Geçen sene itibarı ile döner sermaye bazında okullar arasında ilk 20'ye girmenin sevincini yaşıyoruz. 1 milyon 766 bin 868 liralık bir ciro ile yaptığımız çalışmalar birçok okulun ihtiyacını karşılamış. Burada yaklaşık 150 öğrencimize döner sermayeden 200 bin TL pay ayırarak, öğrencilerin bir takım ihtiyaçlarının karşılanmasına vesile olduk. Hem okulun kredisini yükseltmek hem de okulların donanımlarını karşılamaya devam ediyoruz. Katkılarından dolayı valimiz ve milli eğitim müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz” dedi.

Atölyelerde çalışan öğrenciler ise, eğitimlerini sürdürmenin yanında sanat öğrenip aldıkları ücretle de eğitimlerine katkıda bulunduklarını söylediler. Öğretmenlerin himayesinde mobilya ve tesisat eğitimi gördükten sonra ilk ve ortaokulların donanım ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlatan öğrenciler, kendilerine bu mesleği kazandıran okul yönetimine teşekkür etti.