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02 Ocak 2017 09:56

(Özel Haber) Bellerindeki iple çatılarda kar temizliyorlar

(Özel Haber) Bellerindeki iple çatılarda kar temizliyorlar

02 Ocak 2017 09:56

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde vatandaşlar, bellerine bağladıkları iple çatılardaki karı temizliyor.
Etkili olan kar yağışı nedeniyle Beşevler Mahallesi’ndeki bazı evlerin çatısı çökerken, vatandaşlar çatının hasar görmemesi için çalışma başlattı. Taner Bay isimli vatandaş, kendi imkanlarıyla 4 katlı evinin çatısında biriken karı beline bağladığı iple güvenliğini sağladıktan sonra temizlemeye başladı. Adeta ölüme meydan okuyan Bay, “Ne zaman kar yağışı olursa, böyle evlerimizin çatılarını temizleriz. Her zamanki halimiz budur. Evin çatısında yaklaşık 50 santimetreyi bulan kar var. Temizlemediğimiz takdirde çatının çökmesine neden olabilecek. Biz de küreklerle temizlemeye çalışıyoruz. Olası bir durum için de belime ip bağladım. Kardeşim Ferhat ise ipi tutuyor ve güvenliğimizi bu şekilde sağlayarak karı temizliyoruz” dedi.
Ferhat Bay ise evin çatısındaki karı temizlediklerini belirterek, “Evin çatısı zamanında iyi yapılmamış. Haliyle biriken karı küreklerin yardımıyla atmaya çalışıyoruz. Bu işi yaparken düşme tehlikesi var. Bunun için de ağabeyimin beline bağladığı ipi tutarak güvenliğini sağlıyorum” diye konuştu.



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