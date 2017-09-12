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12 Eylül 2017 09:19

(Özel haber) Dağların zirvelerine ’kartal yuvası’

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde teröristlerden temizlenen dağların zirveleri patlatılarak Mehmetçik için üs bölgesi yapılıyor.

(Özel haber) Dağların zirvelerine ’kartal yuvası’

12 Eylül 2017 09:19


En fazla şehidin verildiği askeri birlik olan Dağlıca Hudut Taburu sorumluluk alanında bulunan dağların zirveleri Mehmetçik için yeni mekanlar oluyor. Kartal yuvasını andıran dağların zirvelerindeki modüler üs bölgeleri sayesinde teröristlerin Irak’ın kuzeyinden Türkiye’ye geçişi engellendi. Dinamitlerle patlatılan ve iş makinelerinin yardımıyla düzeltilen hakim noktalarda kurulan üs bölgelerinde Mehmetçik 24 saat son teknolojik silah ve ekipmanlarla sınırı gözetliyor.


Üs bölgelerinden biri olan Şehit Er İrfan Tuna Üs Bölgesinde İHA muhabirine bilgi veren 2. Hudut Bölük Komutanı, silah arkadaşlarıyla beraber 7 gün 24 saat terörle mücadele ettiklerini söyleyerek, "Daha öncesinde bulunduğumuz tepe, terörist unsurların elindeydi. Burada Şetülüs mevkii istikametinden geçişlerini yapıp bu tepelerde barınmaktaydılar. Fakat şu anda üs bölgelerimiz sayesinde geçişleri ve barınmaları engellendi" dedi.


Üs bölgelerinde çalışmalarının devam ettiğini ifade eden bölük komutanı, bu kapsamda yaşam alanlarının iyileştirildiğini ve emniyet tedbirlerinin arttırıldığını sözlerine ekledi.




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