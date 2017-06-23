(Özel haber) Hakkari’de okul bahçeleri spor salonuna dönüştü

Hakkari Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yaz tatiline giren öğrencilerin sportif aktivitelerden daha fazla yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla yaşama geçirdiği “Sağlıklı Gelecek Sporla Gelecek” projesi kapsamında kentteki üç spor salonunda futbol, basketbol, futsal, voleybol, hentbol, badminton, bisiklet, bocce, tenis, jimnastik, güreş, masa tenisi, satranç ve dart olmak üzere toplam 14 branşta yaz spor kursuları başladı.

Yaklaşık 50 antrenörün görev aldığı projede, ilk ve ortaöğretim okullarından erkekler ve kızlardan oluşan yaklaşık 2 bin 500 öğrenci yer alıyor. Yaz tatili boyunca devam edecek sportif etkinlikler için okul bahçeleri ve spor salonları tahsis edildi.

Proje hakkında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, 2016-2017 eğitim öğretim döneminde yürüttükleri “Sağlıklı Gelecek Sporla Gelecek” projesinin 2. adımını yaz tatilinde başlattıklarını belirtti. Yaz tatiline giren çocukların sosyal aktivitelerden ve oyun salonlarından uzak kalmamaları için spor antrenörleri eşliğinde yaz spor kurslarını açtıklarını söyleyen Durgun, “İlimizde sosyal alan yok denecek kadar az. Müdürlük olarak okul bahçeleri ve spor salonlarını çocuklarımızın iyi bir ortamda spor yapması için hizmete açtık. Valiliğimizin de destek verdiği projemiz yaz boyunca devam edecek. Amacımız çocuklarımızı internet ve oyun salonlarından uzaklaştırarak sporla tanıştırmaktır. Bu etkinlik çerçevesinde Hakkari merkezine uzak mahallerden merkeze gelemeyen çocukların ayağına antrenör gönderdik. Böylelikle en uzak mahalledeki çocuklara da spor yapma fırsatı tanıyoruz. Bu yıl içinde kent merkezinde 5 yeni halı saha projemiz hayata geçecek. Hedefimiz sporla tanışma yaşını ilimizde olabildiğince alt seviyelere indirmek. Ben inanıyorum ki Hakkari’de sporun alt yapısı bu proje sayesinde zenginleşecek” dedi.

Milli Eğitim Şube Müdürü ve Proje Koordinatörü Erol Hanlıgil ise Hakkari Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Sağlıklı Gelecek Sporla Gelecek” projesinin yaz ayağını şu an okul bahçelerinde başlattıklarını söyledi. Hanlıgil, “Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün görev verdiği antrenörler tarafından 14 branşta okul spor salonlarımızda ve okul bahçelerimizde çocuklarımıza eğitim veriliyor. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak amacımız çocuklarımızın yaz tatilinde sosyal bir ortam içerisinde sporla dolu bir yaz geçirmeleridir. Sosyal faaliyetlerimizin yok denecek kadar az olduğu bir ortamda çocuklarımız yazın evlerine kapanmakta veya televizyon başında zaman geçirmekte. Biz de bu çocuklarımızı evden çıkararak sosyalleşmeleri adına ve yeni arkadaşlıklar edinmeleri adına yaklaşık 50 antrenörümüzle beraber bu çalışmalarımızı başlattık. Yaklaşık bir haftadır çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ın da bu konuda desteklerini fazlasıyla gördük. Zaten valimiz spora fazlasıyla destek veriyor. İl Milli Eğirim Müdürümüz Veysel Durgun da göreve başladığı günden beri ilimizde sporun çocuklarımız için önemli olduğunu dile getirmiş ve bu projeye de destekte bulunmuştur. Amacımız çocuklar için sosyal bir alan oluşturmak. Ayrıca bu projenin sonunda çocuklarımıza bir şenlik düzenleyeceğiz. En nihayetinde sporla tanıştırdığımız çocuklarımızın yeteneklerini keşfederek ülke sporuna da birer iyi sporcu kazandırmaktır” diye konuştu.

Yaz spor kurslarına katılan öğrenciler ise Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan yaz spor kursunda antrenörler eşliğinde spor yaptıklarını ve burada yeni arkadaşlıklar kurduklarını söyledi.