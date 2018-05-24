(Özel Haber) Irak sınırında kahramanlık anıtı

Çukurca ilçesinin Irak sınırındaki Dağbaşı Tepe’de 30 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan ’Şehit Sağlık Üstçavuş Mekan Şahin Operasyonu’yla Mehmetçik destan yazdı. Teröristlerin geçiş güzergahı olarak kullandığı Dağbaşı Tepe’yi 3 Eylül 2016 tarihinde tamamen temizleyen kahraman Mehmetçik, bu operasyonda 8 şehit vermişti.

Göğüs göğse çarpışarak vatan için canlarını feda eden kahramanların isimlerinin tek tek yazıldığı anıt, 2016 yılında Piyade Uzman Onbaşı Yunus Emre Uçar’ın şehit düştüğü noktaya yapıldı. Hâlâ çatışmanın izlerini taşıyan bölgedeki anıtın başında ise bir asker sürekli nöbet tutuyor.