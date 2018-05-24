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24 Mayıs 2018 10:01

(Özel Haber) Irak sınırında kahramanlık anıtı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinin Irak sınırındaki 2 bin 172 rakımlı Dağbaşı Tepe’de bölücü terör örgütü mensuplarıyla göğüs göğse çarpışarak şehadete ulaşan Mehmetçik için anıt yaptırıldı.

(Özel Haber) Irak sınırında kahramanlık anıtı

24 Mayıs 2018 10:01


Çukurca ilçesinin Irak sınırındaki Dağbaşı Tepe’de 30 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan ’Şehit Sağlık Üstçavuş Mekan Şahin Operasyonu’yla Mehmetçik destan yazdı. Teröristlerin geçiş güzergahı olarak kullandığı Dağbaşı Tepe’yi 3 Eylül 2016 tarihinde tamamen temizleyen kahraman Mehmetçik, bu operasyonda 8 şehit vermişti.


Göğüs göğse çarpışarak vatan için canlarını feda eden kahramanların isimlerinin tek tek yazıldığı anıt, 2016 yılında Piyade Uzman Onbaşı Yunus Emre Uçar’ın şehit düştüğü noktaya yapıldı. Hâlâ çatışmanın izlerini taşıyan bölgedeki anıtın başında ise bir asker sürekli nöbet tutuyor.




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