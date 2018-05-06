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06 Mayıs 2018 10:22

(Özel Haber) Irak sınırından Afrin kahramanlarına selam

Hakkari’nin Çukurca ilçesinin Irak sınırındaki Dağbaşı Tepe Üs Bölgesi’nde sınır güvenliğini sağlayan Mehmetçik, Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na katılan kahramanlara selam gönderdi.

(Özel Haber) Irak sınırından Afrin kahramanlarına selam

06 Mayıs 2018 10:22


Çukurca ilçesinin Irak sınırındaki 2172 rakımlı Dağbaşı Tepe Üs Bölgesi’nde görev yapan Mehmetçik, dinlenme alanında türküler söyleyerek Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlere selam gönderdi. Dağbaşı Tepe Üs Bölgesi’nde vatani görevini yapmaktan gurur duyduklarını ifade eden askerler, hududun kendilerine emanet olduğunu söylediler. Kayserili Piyade Er Samet Yıldız, devletin kendilerine sunduğu imkanlardan memnun olduklarını belirterek, “Aileme selam gönderiyorum. Çok şükür herhangi bir sıkıntımız yok. Devletimiz bize sahip çıkıyor. Hudutlar bir ülkenin namus ve şerefinin korunduğu yerlerdir. Bu yüzden burada görev yapmaktan gurur duyuyorum” dedi.


Teröristlerden temizlenen Dağbaşı Tepe’de kuş uçurtmayan kahraman Mehmetçik, yemekte de “Allah’a hamdolsun” şeklinde değiştirilen yemek duasını okuyor. Kendilerine sunulan imkanlardan ve çıkan yemeklerden memnun olduklarını söyleyen askerler, yemeklerin çok güzel olduğunu ve aşçıların da çok hijyenik çalıştığını ifade ettiler.


30 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “Şehit Sağlık Üstçavuş Mekan Şahin Operasyonu” ile Irak’ın kuzeyine yaklaşık 5,5 kilometre mesafedeki Dağbaşı Tepe, 3 Eylül 2016 tarihinde bölücü terör örgütünden tamamen temizlenmişti.




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