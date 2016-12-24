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24 Aralık 2016 10:31

(Özel Haber) Yüksekovalı annenin çaresizlik gözyaşları

(Özel Haber) Yüksekovalı annenin çaresizlik gözyaşları

24 Aralık 2016 10:31

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde evleri yıkılan Aykut ailesinin dramı yürek burkuyor. Anne Zeynep Aykut eski hayatlarına dönmek istediklerini söylerken gözyaşlarını tutamadı.
Cumhuriyet Mahallesi Kuruköy mevkiinde bulunan evleri yıkılan Hamza ve Zeynep Aykut çifti zor günler geçiriyor. Yıkılan evlerinin duvarları sağlam kalan ve bir odasını onararak yerleşen ailenin dramı yürek burkuyor. 4 çocuğu ile derme, çatma buz gibi odada kalmak zorunda kaldıklarını belirten Anne Zeynep Aykut, geçirdiği zor günleri "Hayatın artık bir anlamının kalmadı" sözleriyle ifade ederken İmam Hatip Lisesine yerleşen oğlunu okula gönderemediği için vicdan azabı çektiğini söyledi.
Daha önce çobanlık yaparak geçimini sağladığını belirten Hamza Aykut, "İlçedeki operasyonlar sırasında evim yıkıldı. Bir süre dışarıda bir barakada kaldıktan sonra evin yıkılan bir odasının damını tekrar onararak kapı ve pencerelerini taktım. Eşim ve 4 çocuğumla bu odada kalıyoruz. Beslediğim 10 koyunum var. Koyunlar nedeniyle kiralık eve de çıkamıyorum. Mahalledeki tüm evler yıkılmış durumda. Bu sokakta sadece 6 ev kaldık. Kiralık evler çok uzakta. Hayvancılık dışında bildiğim bir iş yok. Koyunlarımı satarsam işimden de olurum" dedi.

"Geceleri çok soğuk oluyor"
Anne Zeynep Aykut ise rahatsızlığı nedeniyle ev işlerini yaparken zorlandığını belirterek, "Sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından ameliyat oldum. Uzun süre evin tüm işlerini eşim yaptı. Şimdi onardığımız bu tek odada kalıyoruz. Geceleri çok soğuk oluyor. Çaresizce bu odada kışı atlatmaya çalışıyoruz. Bu odayı hem mutfak, hem banyo hem de oturma ve yatak odası olarak kullanıyoruz. 2 ayda bir aldığımız kira desteği var. Onunla da çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. 2 çocuğum okuyor. Biri ise imkansızlıklar nedeniyle eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Van’daki bir İmam Hatip Lisesi’ni kazanmıştı ama gönderemedik. O okuyamadığı için vicdan azabı çekiyorum. Çok zor durumdayız. Çocukların başını burada sobanın yanında leğende yıkıyorum. Yemekleri de sobanın üzerinde pişiriyorum. Hayırsever vatandaşlar zaman zaman gıda ve ev eşyası yardımında bulunuyor. Hiçbir beyaz eşyamız yok şuan. Eşyaları soğutmak için karın içine koyuyorum. Fırın niyetine de sobayı kullanıyorum. Bu odadaki eşyalarımız dışında hiçbir şeyimiz yok" dedi.

"Okumak istiyorum"
Ailesinin maddi imkansızlıkları nedeniyle TEOG sınavı ile Van’da yerleştiği İmam Hatip Lisesine devam edemediğini belirten Cahit Aykut, "Sınavda aldığım puanla Evliya Çelebi İmam Hatip Lisesi’ne yerleştim. Maddi durumumuz kötü olduğu için okula gidemedim. Okumak istiyorum" dedi.



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