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14 Ağustos 2018 09:10

(Özel) Hakkarili Esranur’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şiirli destek

Hakkarili 12 yayındaki Esranur Er, ABD’nin yaptırımlarına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına şiirle cevap verdi.

(Özel) Hakkarili Esranur’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şiirli destek

14 Ağustos 2018 09:10


Yaklaşık bir yıl önce Arakan’da Müslümanlara yönelik yapılan katliamlarla ilgili yürek yakan bir şiir yazan ve şiiri tıklanma rekorları kıran Hakkarili Esranur Er, şimdi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’yastık altındaki dolarlarınızı bozdurun’ çağrısıyla ilgili milyonları duygulandıracak bir şiir kaleme aldı. 12 yaşındaki Esranur Er, “Ben her zaman gündemi takip ediyorum. ABD’nin ülkemize karşı oynadığı bu ekonomik oyunu da görünce babamla beraber 3 gün boyunca bu şiiri hazırladık. Halkımızı Cumhurbaşkanımızın çağrısına davet ettik. Hazırladığımız şiiri sosyal medya hesaplarımızda paylaştık. Milletimizi, Cumhurbaşkanımızın verdiği mesaja davet ediyoruz. Biz ölümüne Cumhurbaşkanımızın arkasındayız” dedi.


12 yaşındaki Esranur’un duygulandıran şiiri:


“Ne güzel söylenmiş:


Rızkımı veren Hüda’dır


Kula minnet eylemem.


Boyun eğmeden ve haysiyetimizi çiğnetmeden


ABD’nin başlattığı ekonomik savaşı birlik ve beraberlik içerisinde kazanacağız.


Ülkemizin en zor döneminde,


Ekonomik kriz oluşturanların ekmeğine yağ sürmeye çalışanlara,


Elbette bizim de bir çift sözümüz vardır


Dolar yükselecek diyerek,


Türk Lirası’nı, gavur ABD’nin dolarına çevirenler her kim ise


Şunu çok iyi bilmeli ki


Bu milletin gözünde devlet hainidir.


Ey Amerika, ey Trump, ey İsrail


Sizler Çanakkale’yi ne çabuk unuttunuz,


Hani o yüz binlerin şehadetini,


Atalarımızın emanetini,


Sizin gibi düşmanlara teslim edeceğimizi düşünerek,


15 Temmuz’da, bombalarla, silahlarla,


Ülkemizi, hani yıkmaya çalışmıştınız ya,


Sen ey düşman oğlu düşman,


Sen ülkemi Mısır mı, Suriye mi, Irak mı zannediyorsun?


Ekonomik saldırılarla ülkemize, milletimize


Diz çöktüreceğinize mi inanıyorsunuz?


Sen binlerce defa,


Ülkemize karşı ekonomik oyunlar, kalkışmalar tertiplesen dahi


Sana boyun eğmeyecek bu millet


Sen istesen de istemesen de


Bizler ölümüne Cumhurbaşkanımızın yanındayız."




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