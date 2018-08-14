(Özel) Hakkarili Esranur’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şiirli destek

Yaklaşık bir yıl önce Arakan’da Müslümanlara yönelik yapılan katliamlarla ilgili yürek yakan bir şiir yazan ve şiiri tıklanma rekorları kıran Hakkarili Esranur Er, şimdi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’yastık altındaki dolarlarınızı bozdurun’ çağrısıyla ilgili milyonları duygulandıracak bir şiir kaleme aldı. 12 yaşındaki Esranur Er, “Ben her zaman gündemi takip ediyorum. ABD’nin ülkemize karşı oynadığı bu ekonomik oyunu da görünce babamla beraber 3 gün boyunca bu şiiri hazırladık. Halkımızı Cumhurbaşkanımızın çağrısına davet ettik. Hazırladığımız şiiri sosyal medya hesaplarımızda paylaştık. Milletimizi, Cumhurbaşkanımızın verdiği mesaja davet ediyoruz. Biz ölümüne Cumhurbaşkanımızın arkasındayız” dedi.

12 yaşındaki Esranur’un duygulandıran şiiri:

“Ne güzel söylenmiş:

Rızkımı veren Hüda’dır

Kula minnet eylemem.

Boyun eğmeden ve haysiyetimizi çiğnetmeden

ABD’nin başlattığı ekonomik savaşı birlik ve beraberlik içerisinde kazanacağız.

Ülkemizin en zor döneminde,

Ekonomik kriz oluşturanların ekmeğine yağ sürmeye çalışanlara,

Elbette bizim de bir çift sözümüz vardır

Dolar yükselecek diyerek,

Türk Lirası’nı, gavur ABD’nin dolarına çevirenler her kim ise

Şunu çok iyi bilmeli ki

Bu milletin gözünde devlet hainidir.

Ey Amerika, ey Trump, ey İsrail

Sizler Çanakkale’yi ne çabuk unuttunuz,

Hani o yüz binlerin şehadetini,

Atalarımızın emanetini,

Sizin gibi düşmanlara teslim edeceğimizi düşünerek,

15 Temmuz’da, bombalarla, silahlarla,

Ülkemizi, hani yıkmaya çalışmıştınız ya,

Sen ey düşman oğlu düşman,

Sen ülkemi Mısır mı, Suriye mi, Irak mı zannediyorsun?

Ekonomik saldırılarla ülkemize, milletimize

Diz çöktüreceğinize mi inanıyorsunuz?

Sen binlerce defa,

Ülkemize karşı ekonomik oyunlar, kalkışmalar tertiplesen dahi

Sana boyun eğmeyecek bu millet

Sen istesen de istemesen de

Bizler ölümüne Cumhurbaşkanımızın yanındayız."