Özel Harekat polisinden kadın futbolculara destek

Liginde mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımına 4 bin TL katkıda bulundu.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar, Hakkarigücü Kadın Futbol Takımını makamında kabul etti. Sporcularla bir süre sohbet eden Müdür Bayar; valimiz ve emniyet müdürünün kadın futbol takımına olan desteklerinin devam ettiğini belirti. ALG Sporu son dakikalarda 3-2 yenen Hakkarigücü Kadın Futbol Takımını kutlayan Müdür Bayar, 4 bin TL katkıda bulundu. Sporculara ikramlarda bulunarak bir süre sohbet eden Müdür Bayar, Hakkari'nin tanıtılmasına da vesile olan kadın takımına yeni maçlarında başarılar diledi.

Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı Kulüp Başkanı Kıymet Kurt ve antrenör Cemile Timur, takımlarına desteklerini esirgemeyen Vali Cüneyit Toprak başta olmak üzere emniyet müdürü ve herkese teşekkür ettiklerini söylediler.

Maçta kendilerini yalnız bırakmayan ve takımlarına 4 bin TL katkıda bulunan Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar'a teşekkür eden Başkan Kurt, takımlarına verilen maddi ve manevi destekler sayesinde yollarına emin adımlarla devam edeceklerini ifade ettiler.

Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar, daha sonra sporcular ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.