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06 Mayıs 2018 16:21

Patlayıcı madde yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde tespit edilen 2 sığınakta, patlayıcı madde yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Patlayıcı madde yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi

06 Mayıs 2018 16:21


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda, Yüksekova ilçesi Güldalı Yaylası kırsal alanında tespit edilen 2 sığınakta yapılan aramada; 26 adet büyük tüp, 18 adet küçük tüp, 2 adet akü, 90 metre el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan kablo, 10 metre elektrik kablosu, 1 adet 4’lü pil bloğu, 25 adet pil, 1 adet akımölçer cihazı, 40 adet koli bandı, 810 litre benzin, 32 litre motor yağı, 2 adet tüp gaz ısıtıcı, 20 adet çakmak gazı, 1 adet set üstü ocak, 4 adet örgüt kıyafeti, 60 kilogram bulgur, 30 kilogram deterjan, 10 bidon çamaşır suyu, 300 kutu çeşitli konserve, 40 kilogram tuz, 10 kilogram makarna, 150 kilogram un, 1 adet tavla, 1 adet satranç takımı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.




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