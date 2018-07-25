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25 Temmuz 2018 13:49

Piknik alanını çöpe çevirdiler

Hakkari’nin Otluca köyündeki piknik alanları, duyarsız vatandaşların bıraktıkları atıklar yüzünden çöplüğe dönüştü.

Piknik alanını çöpe çevirdiler

25 Temmuz 2018 13:49


Kent merkezinden 7 kilometre mesafede bulunan Otluca köyüne pikniğe giden kişiler, piknik sonrası geride bıraktıkları pet şişe ve naylon poşetler nedeniyle büyük tepki topluyor. Piknik alanına atılan çöplerin çevreye büyük zarar verdiğini belirten Otluca köyü sakinleri, piknik yapan ailelerin daha duyarlı olması çağırısında bulundular. Vatandaşlar, “Piknik yapan aileler, bölgeden ayrılırken çöplerini toplamayarak gidiyorlar. Dolayısıyla hoş olmayan manzaralar ortaya çıkıyor. Çevremizi temiz tutmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu unutmamamız gerekiyor. Gelecek kuşaklara temiz bir çevre bırakmanın yolu, çevre temizliğine duyarlı olmaktan geçiyor. Aksi takdirde çevreye bırakılan bu atıklar, çevremize zarar verdiği gibi vatandaşlarımızın sağlığını da büyük oranda tehdit edecektir” şeklinde konuştular.




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