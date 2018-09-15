PKK'lı teröristler tarafından öldürülen Budak'ı sevenleri unutmadı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 3 yıl önce bayram ziyareti dönüşü, oğlunun gözleri önünde PKK'lı teröristler tarafından öldürülen Ak Partili siyasetçi Ahmet Budak, mezarı başında anıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 14 Eylül 2016 tarihinde bayram günü evinin kapısında çocuğun gözü önünde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Ahmet Budak 3. yıl dönümünde mezarı basında anıldı. Eşi, çocukları, ağabeyi ve sevenleri tarafın da Şemdinli merkezde bulunan Beşevler Mahallesindeki mezarlıkta Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerifte şehit Ahmet Budak'ın ruhuna Fatiha okunarak dua edildi. Burada bir açıklama yapan şehidin kardeşi Mehmet Budak “Abim bir bayram günü sadece AK Partili olduğu için 12 yaşındaki Samet'in gözleri önünde hunharca şehit edildi. 3 yıl önce bugün alçak PKK terör örgütü tarafından kalleşçe ve namertçe ağabeyim Ahmet Budak'ın şehit edilmesinin yıl dönümü. O sonsuza dek kalbimizde ve gönlümüzde yaşamaya devam edecek. 3 yıldır bir saniye olsun onu düşünmeden günümüz geçmedi. Nefesimizin son anına kadar onu unutmayacağız. Şehidimizin onun gittiği yolda yürümeye devam edeceğiz. Unutmayacağız ve unutturmayacağız. Onun tek gayesi inandığı davada Müslüman milletine ve halkına hizmet yapmaktı. Kendi siyasi ve hür düşüncesinden dolayı hunharca şehit edilen ağbeyim Ahmet Budak'ın inandığı yoldan biz devir alarak yürümeye devam edeceğiz. Kimse bizi ne bu düşüncelerimizden korkutabilir nede vaz geçirebilir. O güler yüzle masum ve tertemiz bir yürekle şehadete yürüdü. Hep Kürt halkını öldüren Amerikan ve İsrail taşeronu terör örgütü PKK'yı kınıyor ve lanetliyorum” dedi.

Şehidin oğlu Samet Budak, “3 yıl önce bayram günü saat 11:30 sularında biri kapımızı çaldı ve babamı sordu. Bende yanındaydım. Benim gözümün önünde babama kurşun yağdırdılar. O anlar saniye saniye aklımdadır. Hiç bir zaman unutmadım ölene kadarda unutmayacağım. Babamı gözümün önünde vuran teröristleri hiç bir zaman affetmeyeceğim. Babam suçsuz sebepsiz sadece onlara inanmadığı için onların siyasetini benimsemediği için kabullenmediler. Hunharca babamı şehit ettiler. Allah bunun hesabını onlardan soracak” dedi.

Cenaze törenine babası gözleri önünde vurulan 12 yaşındaki Samet Kur'an-ı Kerim'deki İbrahim Suresi'nin 47'nci ayeti olan "Allah kimsenin yaptığını yanına bırakmaz" yazılı dövizi taşıdı ve sürekli tekbir getirmişti.

Olayın geçmişi;

Hakkari'den 1 Kasım seçimlerinde AK Parti 1'inci sıra milletvekili adayı olan 7 çocuk babası müteahhit Ahmet Budak, Şemdinli ilçesi Beşevler Mahallesi'nde bulunan evinin önünde 3 yıl önce 11.30 sıralarında PKK'lı teröristler tarafından uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.