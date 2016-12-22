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22 Aralık 2016 11:17

PKK’nın finans kaynağına darbe

PKK’nın finans kaynağına darbe

22 Aralık 2016 11:17

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde PKK terör örgütünün finans kaynağına yönelik operasyon düzenlendi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik Yüksekova ilçesi Yukarı ve Aşağı Ölçekli köylerine operasyon düzenlendiği belirtildi. Köylerde ikamet eden bazı şahısların bölücü terör örgütüne yardım/yataklık yaptığı ve evlerinde teröre finans kaynağı oluşturan kaçak eşya bulunduğunun değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, "Tespit edilen şahısların ev ve eklentilerinde yapılan arama faaliyeti neticesinde 520 bin paket gümrük kaçağı sigara, bin 720 kilogram çay, 4 bin 788 kutu sallama kaçak çay, bin 180 kilogram nargile tütünü ve 4 bin 176 paket sarma tütün ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.



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