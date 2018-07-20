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20 Temmuz 2018 10:40

PKK’nın kaçırdığı sürücünün ailesi İHD’ye başvurdu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Çobanpınar Karakolunun yol yapımında kamyon şoförü olarak çalışan ve PKK’lı teröristler tarafından kaçırılan Müslüm Erdal’ın ailesi, İnsan Hakları Derneğine (İHD) başvurdu.

PKK’nın kaçırdığı sürücünün ailesi İHD’ye başvurdu

20 Temmuz 2018 10:40


5 Ekim 2017 tarihinde Çobanpınar Karakolunun yol yapımda kamyon şoförü olarak çalışan 6 çocuk babası 42 yaşındaki Müslüm Erdal’dan yaklaşık 10 aydır haber alınamıyor. Erdal’ın ailesi, İHD Hakkari Şubesine başvurarak yardım talebinde bulundu. İHD Hakkari Şube Saymanı Ferzende Taş; ailenin, 5 Ekim 2017 yılında Çobanpınar alanında PKK tarafından Müslüm Erdal’ın kaçırılmış olup yaklaşık 10 aydır kendisinden haber alamadıklarını iddia ettiğini söyledi. Taş, “6 çocuğu ve eşi perişan durumdadır. Biz insan hakları savunucuları olarak yaşam hakkını savunuyoruz ve savunmaya devam ediyoruz. Bundan böyle Müslüm Erdal’ın serbest bırakılması ve çocuklarına kavuşmasını insan hakları savunucuları olarak talep ediyoruz” dedi. Çocukları ile birlikte İHD’ye gelen anne Hamdiye Erdal ise “Ben istiyorum ki eşim serbest bırakılsın. Yaklaşık 1 yıldır kaçırılmış, kendisinden haber alamıyoruz. 6 çocuğumla birlikte çok mağdur durumdayız. Çocuklarının hatırına serbest bırakılmasını istiyoruz” diye konuştu.


Kamyon sürücüsünün 12 yaşındaki oğlu Kadir Erdal da, ailesiyle beraber perişan durumda olduklarını belirterek, “10 aydır babam kaçırılmış, bırakılmasını istiyoruz. Her gün ağlıyoruz, psikolojimiz bozuldu” ifadelerini kullandı.




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