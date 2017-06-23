Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 16:11

Polis ve askerden ortak operasyonu

Hakkari İl Emniyet Müdürü S.

Polis ve askerden ortak operasyonu

23 Haziran 2017 16:11

Suvat Dilberoğlu’nun katılımı ile PKK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.


Hakkâri’nin Irak sınırında teröristlerin geçiş güzergâhı olarak kullandığı bölgelere kurulan üs bölgelerinde görevli askerler, teröristlere geçit vermiyor. Hakkari İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve komutanların da bizzat katıldığı asker ve polisin ortak operasyonları aralıksız sürüyor. Dağbaşı, Gerki, Çilekli Tepe, Seri Ertuşi ve 2173 rakımlı tepe üs bölgelerinde büyük kahramanlık destanı yazan güvenlik güçleri, bölgede adeta kuş uçurtmuyor.


Operasyon sonrası Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Ersay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, üs bölgelerini ziyaret ederek asker ve özel harekât polisleri ile bir araya geldi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
HAKKARİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:31
  • Güneş :04:38
  • Öğle :12:18
  • İkindi :16:11
  • Akşam :19:38
  • Yatsı :21:27
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!