Polis ve askerden ortak operasyonu

Suvat Dilberoğlu’nun katılımı ile PKK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Hakkâri’nin Irak sınırında teröristlerin geçiş güzergâhı olarak kullandığı bölgelere kurulan üs bölgelerinde görevli askerler, teröristlere geçit vermiyor. Hakkari İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve komutanların da bizzat katıldığı asker ve polisin ortak operasyonları aralıksız sürüyor. Dağbaşı, Gerki, Çilekli Tepe, Seri Ertuşi ve 2173 rakımlı tepe üs bölgelerinde büyük kahramanlık destanı yazan güvenlik güçleri, bölgede adeta kuş uçurtmuyor.

Operasyon sonrası Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Ersay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, üs bölgelerini ziyaret ederek asker ve özel harekât polisleri ile bir araya geldi.