Diğer
Kategoriler
09 Ağustos 2018 09:42

Polisi şehit eden teröristler böyle etkisiz hale getirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının geçişi sırasında yola tuzaklanan EYP’nin infilak ettirilmesi sonucu bir polisi şehit eden, 8 polisi yaralayan 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Polisi şehit eden teröristler böyle etkisiz hale getirildi

09 Ağustos 2018 09:42

Operasyon anı kameralar tarafından kaydedildi.


Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 3 Ağustos günü Meşkan Tepe Üs Bölgesi’nde zırhlı aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan EYP’nin infilak ettirilmesi sonucu bir polis şehit düşmüş, 8 polis yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 PKK’lı teröristin Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyü Çamdalı kırsalında olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonla 2 PKK’lı teröristin saklandığı sığınak imha edildi. Operasyon anı kameralar tarafından kaydedildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç