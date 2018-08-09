Polisi şehit eden teröristler böyle etkisiz hale getirildi

Operasyon anı kameralar tarafından kaydedildi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 3 Ağustos günü Meşkan Tepe Üs Bölgesi’nde zırhlı aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan EYP’nin infilak ettirilmesi sonucu bir polis şehit düşmüş, 8 polis yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 PKK’lı teröristin Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyü Çamdalı kırsalında olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonla 2 PKK’lı teröristin saklandığı sığınak imha edildi. Operasyon anı kameralar tarafından kaydedildi.