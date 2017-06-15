Polisten engelli çocuklara tekerlekli sandalye

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğince temin edilen tekerlekli sandalyeler, Vali Cüneyit Orhan Toprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu’nun katılımıyla engelli çocuklara teslim edildi. Vali Toprak ve beraberindekiler, ilk olarak Gazi Mahallesi’nde ikamet eden 6 yaşındaki bedensel engelli Nisanur Ertunç’u, ardından da Merzan Mahallesi’nde bulunan 14 yaşındaki bedensel engelli Rozerin Ediş’i evlerinde ziyaret etti.

Vali Toprak, yakından ilgilendiği engelli çocuklarla bir süre sohbet ederek, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Tekerlekli sandalye hediye edilen aileler, kendilerini evlerinde ziyaret eden Vali Toprak ve beraberindekilere teşekkür etti.