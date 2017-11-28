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28 Kasım 2017 10:04

Polisten hırsızlık uyarısı

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarına karşı esnafı uyardı.

Polisten hırsızlık uyarısı

28 Kasım 2017 10:04


Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi ve suçların önüne geçilmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bu kapsamda "Anahtar Çoğaltma ve Kilit Değişimi” gibi işlemlerin “Anahtarcılar, Kilitçiler ve Çilingirler Odasına” kayıtlı meslek mensuplarının haricindeki ruhsatsız kişilerden karşılanmaması ve hırsızlık olaylarının önüne geçilmesinde güvenli kilit kullanımının önemi konusunda esnaf ziyaret edilerek, gerekli uyarılar ve bilgilendirmeler yapıldı.


Hakkarili esnaf ise, yapılan çalışmalarda duydukları memnuniyeti dile getirerek polis ekiplerine teşekkür ettiler.




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