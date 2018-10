PTT'nin 178. kuruluş yıl dönümü

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de, Posta ve Telgraf, Teşkilatı'nın (PTT) 178. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 178. müşteriye kumbara, kalemlik, saat ve kitap hediye etti.

PTT'nin 178. Yılı dolayısıyla Hakkari'de çeşitli etkinliklerle kutladı. Kurum binasında açıklama yapan PTT Başmüdürü Fesih Çelik, 23 Ekim 1840 yılında hizmete başlayan, köklü bir geçmişe ve kültürel mirasa sahip olan PTT'nin 178'ncı yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Çelik,”Kurumumuz Tanzimat Fermanı yayınlandıktan sonra Osmanlı Devletine hizmet etmek, haberleşme ihtiyacını gidermek amacı ile kurulmuştur. İlk PTT şubesi İstanbul'da Yeni Camii avlusunda açıldı. Kurumun ilk personelleri Süleyman Ağa ve Sofyalı Ağyazar'dır. Mayıs 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen tasarı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ.) olarak hizmet vermeye devam etti. PTT Anonim Şirketi her zaman ve her yerde güvenilir en iyi hizmet adres olmakla birlikte, ucuz ve en yaygın para transferinin yapıldığı kurumdur. PTT'nin yaptığı havale kabul, havale ödeme, posta çeki hareketleri, birçok banka tahsilatı, 2022 ödemeleri, dul, engelli, yaşlı ve emekli ödemeleri, birçok banka yerine şartları uygun olanlara kredi verme, su tahsilatı, elektrik tahsilatı, doğalgaz tahsilatı, tüm telefon tahsilatları, kargo ve kurye kabulü, tebligat kabulü ve diğer posta gönderilerinin kabul ve taşınması ile daha burada saymadığımız onlarca işlemin yanı sıra diğer birçok yeni hizmetin adresi haline gelmiştir. Yapılan anlaşmalarla bedelli askerlik, imar barış, tapu ve kadastro harçları, araba vergileri, pasaport, kimlik ve ehliyet harçları, PTTCell kart satışları, Bağkur-tahsilatları, HGS kart ve kredi yükleme, e-imza satışları, kep hesap açma ve e-Devlet şifre satışları yapmaktadır. PTT e-Ticaret sektörüne iddialı bir giriş yaptı. Yöresel ürünleri pazarlayarak dünya çapında rekabet edecektir. PTT AŞ. özellikle kargo ve kurye kabul ve lojistik hizmetlerinde rakip tanımıyor. PTT Türkiye'nin her metre karesin de ve hata dünyanın çoğu ülkelerinde suratlı, kaliteli ve çok ucuz bir hizmet sunmaktadır. Etkinlikler kapsamında PTT'nin 178. kuruluş yıl dönümü anısına işletmeye gelen 178. müşteriye çeşitli hediyeler vereceğiz. Ülkemizin en köklü ve saygın kuruluşlarının başında gelen PTT AŞ. milletimize en kaliteli biçimde hizmette sınır tanımayan bir anlayışla 178. yıldır hizmet etmektedir. Teknolojinin son imkanlarından da faydalanarak, hizmet kalitesini arttıran PTT, yeni gelişme ve ihtiyaçlara da en iyi şekilde cevap vermektedir. Halkımızın büyük teveccühlerini kazanan PTT AŞ. elbette büyük fedakarlıklar gösteren çalışanlarını unutmamamız gerekir. Büyük özveriyle bizleri sevdiklerimizle buluşturan ve onlarla iletişim ve birçok alandaki alışverişimizi sağlayan PTT çalışanları bizdeki değerlerini her zaman koruyacaklardır. Günümüz dünyasının çağdaş posta idareleri arasında hak ettiği konumu edinmek amacıyla mesai mefhumuna bakmaksızın görevlerini üstün gayret ve azimle yerine getiren, fedakarca çalışmalarını sürdüren ve bu hizmet yolculuğunda 178. yılı geride bırakan bütün PTT çalışanlarına, yöneticilerine ve camiasının, bu kutlu yıl dönümlerini tebrik ediyor, bu vazifede emek veren tüm çalışanlara ve ailelerine sağlık ve sıhhat diliyorum'' şeklinde konuştu.

Etkinlikler kapsamında Müdür Çelik 178. müşteriye kumbara, kalemlik ve kitap hediye etti.