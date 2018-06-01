Rafting 2. Başkanı Yardımcı Hakkari’de iftar yemeğine katıldı

Başkanı Fikret Yardımcı Çukurca Narlı Köyü bölgesinden yapılacak olan Rafting Temel Eğitim kursu vermek için Hakkari’ye geldi.

Yarın yapılması planlanan etkinlik öncesi kent merkezine gelen Başkanı Fikret Yardımcı, Milli Takımlar Baş Antrenörü Savaş İzmirli, Onur Memooğlu, Doğu Anadolu Bölgesi Rafting Sorumlusu Çetin Bayram ile Takımlar geliştirme eğitmeni Doğuş Önçırak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

Yemeğe Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, Çukurca Belediye Başkan Yardımcısı Murat Keskin, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Cilo Dağcılık Kulübü Başkanı Hacı Tansu, raftinge katılacak sporcular ile çok sayıda davetli katıldı.

Yarın Irak sınırdaki Hakkari’nin Çukurca ilçesi Narlı Köyü bölgesinden yarın yapılacak olan Rafting Temel Eğitim kursuna 150 ile 200 sporcunu katılacağı öğrenildi.