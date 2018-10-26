Reng-i Hakari'den Vali Toprak'a ziyaret

Reng-i Hakkâri Gençlik ve Spor Kulübü Derneği yönetim kurulu üyeleri Vali Cüneyit Orhan Toprak'ı makamında ziyaret etti.

Vali Cüneyit Orhan Toprak Reng-i Hakkâri Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Ayhan Tunç, Başkan Yardımcısı Nevzat Kazak ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Toprak, eşi Dr. Funda Toprak ile birlikte misafirleriyle bir süre sohbet ederek yeni kurulan derneklerinin hayırlı olmasını diledi. Yapacakları çalışmalar hakkında Vali Toprak'a bilgi veren Dernek Başkanı Ayhan Tunç ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Reng-i Hakkâri Sanat Topluluğu'nun markalaşma ve adını Türkiye'nin her bir köşesine duyurma çalışmalarına yeni kurdukları Reng-i Hakkâri Gençlik ve Spor Kulübü Derneği kapsamında devam edeceğini ifade ettiler. Vali Toprak'ın destekleriyle yürütecekleri projelerle Hakkâri'nin kültürünü ve zenginliğini renkleri ile en iyi şekilde tanıtmaya çalışacaklarını belirten dernek üyeleri, "Faaliyetlerimizde, Hakkâri'nin tarihsel kimliğinde yer alan ve unutulmaya yüz tutmuş eserler ile yöreye ait el emeği göz nuru kilimlerin dokunmasına da yer vereceğiz. Reng-i Hakkâri Sanat Topluluğu mimarı olan Valimiz Cüneyit Orhan Toprak'ı Reng-i Hakkâri Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin onursal başkanlığına yönetim kurulu kararı ile kabul ettik ve bundan da gurur duyuyoruz" şeklinde konuştular.

Ziyaret sonunda Dernek Başkanı Ayhan Tunç ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Toprak'a yöreye ait el dokuması kilim takdim ettiler.